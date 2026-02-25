Bimba di dieci mesi soffocata per sbaglio dal padre mentre dorme | morta al Gemelli di Roma

25 feb 2026

La bambina sarebbe stata schiacciata dal padre nel sonno. Trasportata d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, è morta poche ore dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

