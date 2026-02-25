Bimba di dieci mesi soffocata per sbaglio dal padre mentre dorme | morta al Gemelli di Roma
La bambina sarebbe stata schiacciata dal padre nel sonno. Trasportata d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, è morta poche ore dopo il suo arrivo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Soffocata nel sonno dal padre, bimba di 10 mesi gravissimaLa piccola è arrivata in arresto cardiaco al de Lellis di Rieti ed è stata trasferita in elicottero al Gemelli di Roma ... rainews.it
Bimba di dieci mesi soffocata per sbaglio dal padre mentre dorme: morta al Gemelli di RomaLa bambina sarebbe stata schiacciata dal padre nel sonno. Trasportata d'urgenza al policlinico Gemelli di Roma, è morta poche ore dopo il suo arrivo ... fanpage.it
Gli specialisti dell’Arma tornano così a passare al setaccio l’abitazione in cui vive Emanuel I., compagno della mamma della bimba, dopo il lungo sopralluogo di ieri, durato quasi dieci ore... - facebook.com facebook