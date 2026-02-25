Bilancio di previsione Stefani | Finanziamo integralmente le borse universitarie

Tra gli stanziamenti più rilevanti, 69 milioni di euro per il sociale e 17 per la medicina territoriale. I documenti saranno ora trasmessi alle commissioni consiliari per l’esame preliminare Nel merito delle borse di studio, è intervenuta anche l'assessora all'Istruzione, Valeria Mantovan: «Con l’approvazione del bilancio di previsione garantiamo la copertura integrale delle borse di studio per l’anno accademico 2025-2026 - ha ricordato -, con uno stanziamento complessivo pari a 18 milioni di euro. È un impegno concreto e responsabile che conferma come il diritto allo studio rappresenti una priorità strategica per la Regione del Veneto e per il futuro dei nostri giovani». L'obiettivo è stato quello di uscire il prima possibile dall’esercizio provvisorio, che ha imposto finora l’utilizzo delle risorse in dodicesimi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Leggi anche:

Per le borse di studio universitarie più di 17 milioni: anche per l'anno in corso garantite a tutti gli idonei

Stefani incontra le università: «Borse di studio per chi sceglie di lavorare in Veneto dopo la laurea»