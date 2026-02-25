Bilancio di previsione Stefani | Finanziamo integralmente le borse universitarie
La Giunta regionale del Veneto ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028, «un passo decisivo nell'attuazione del programma di governo che i cittadini ci hanno affidato», come dichiarato oggi dal governatore, Alberto Stefani.Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaTodaySi. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Per le borse di studio universitarie più di 17 milioni: anche per l'anno in corso garantite a tutti gli idoneiAnche per l’anno accademico in corso il cofinanziamento della Regione, nell’ambito del programma regionale Abruzzo Fse+ 20212027, ha consentito di...
Bilancio di previsione, Stefani: «Finanziamo integralmente le borse universitarie»Tra gli stanziamenti più rilevanti, 69 milioni di euro per il sociale e 17 per la medicina territoriale. I documenti saranno ora trasmessi alle commissioni consiliari per l’esame preliminare ... veronasera.it
Alberto Stefani: «Niente tasse, più soldi al sociale. 69 milioni agli anziani, borse di studio finanziate e 4,5 milioni per i futuri medici di base»VENEZIA - Ieri mattina Alberto Stefani ha aperto la seduta di Giunta in maniera irrituale. Prima di procedere all’adozione del Bilancio di previsione 2026-2028, con i relativi progetti ... ilgazzettino.it
