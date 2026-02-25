Biblioteca di Molazzana ’Dare voce alla pace’ | Un impegno quotidiano

L’accoglienza è stata particolarmente calorosa e coinvolgente per l’evento che sabato scorso ha riunito un buon numero di partecipanti all’interno della Biblioteca Comunale di Molazzana dove si è tenuto l’evento " Dare voce alla Pace ", laboratorio multimediale e formativo. L’iniziativa, rivolta all’intera cittadinanza e a partecipazione gratuita, ha rappresentato un percorso di condivisione sui temi della pace e del conflitto, attraverso l’ascolto di letture dal vivo, brani registrati e testimonianze. Un itinerario che ha intrecciato parole, emozioni e memoria, con l’obiettivo di costruire una narrazione collettiva capace di dare voce alle esperienze umane più profonde. 🔗 Leggi su Lanazione.it

