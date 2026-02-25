Biblioteca comunità mai coinvolta

Il coordinamento Si-Avs Valdelsa segnala che la comunità di Colle non è stata coinvolta nella realizzazione della nuova biblioteca comunale. La causa principale risiede nella mancanza di consultazioni e partecipazione pubblica durante le fasi di progettazione. Serena Cortecci, rappresentante del gruppo, sottolinea come questa scelta abbia lasciato molti residenti senza voce. La questione rimane aperta e suscita numerosi dubbi tra i cittadini.

Sulla nuova biblioteca comunale di Colle interviene il coordinamento Si-Avs Valdelsa (nella foto Serena Cortecci): "Emergono interrogativi sul coinvolgimento della comunità in questo progetto. Il processo partecipativo avviato anni fa, che aveva visto la collaborazione di cittadini, associazioni e professionisti, aveva suggerito la creazione di uno spazio polifunzionale, non solo un contenitore di libri, ma un punto di riferimento dinamico per giovani, coworking, archivi e nuove tecnologie". Ed ancora: "Non una semplice biblioteca, ma un presidio civico", sottolineavano i partecipanti al processo.