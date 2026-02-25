Biasin | Inter fuori con il Bodo per un motivo Scudetto adesso imprescindibile

Biasin. L’ Inter è chiamata a voltare pagina dopo l’amara eliminazione dai playoff di Champions League per mano del BodoGlimt. Nel suo editoriale su TuttoMercatoWeb, Fabrizio Biasin ha analizzato la situazione dei nerazzurri, evidenziando come il K.O. europeo rappresenti un duro colpo, ma al contempo un’occasione per concentrarsi sul campionato. Biasin commenta in primis il distacco sulle rivali: “ In ogni caso il lavoro di Allegri resta eccellente. La verità è che al momento è il ritmo dell’Inter a fare la differenza, il Milan ha fatto e sta facendo il suo dovere “. Biasin: l’occasione del campionato. Secondo Biasin, l’ eliminazione contro il Bodo non deve far cadere nel pessimismo: “ Il Bodo ha stra-meritato, l’Inter abbandona il trofeo più importante perché ha gestito male il doppio turno. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Leggi anche:

Biasin affonda sullo Scudetto: stoccata al Napoli dopo l’Inter

Biasin senza mezzi termini: “L’Inter è da scudetto, e vi dico perché”

Temi più discussi: Biasin: Inter, ieri vissuta quasi come una scampagnata! Per la prima volta in stagione ho visto…; Biasin: I fischi a Bastoni? Situazione assurda e ipocrita; Mauro ammutolisce Biasin a Pressing: Kalulu, gialli inesistenti e Bastoni chiede l'ammonizione...; Kalulu-Bastoni e le polemiche su VAR e protocollo: la ricostruzione su Pressing e il commento degli opinionisti.

Biasin: Inter, ora scudetto imprescindibile: fuori col Bodo perché…L'editoriale del giornalista sul momento dei nerazzurri tra corsa al titolo ed eliminazione in Champions League ... msn.com

Sentite Biasin: Inter, con l'eliminazione è arrivata una buona notiziaInter fuori dalla Champions League, eliminata da un avversario sulla carta non irresistibile come il Bodo/Glimt. I nerazzurri di Cristian Chivu sono caduti per ben due volte, perdendo sia all'andata s ... msn.com

#Biasin sull' #Inter a caccia della rimonta contro il #BodøGlimt: San Siro conta: in trasferta i norvegesi perdono il "fattore campo". Mente libera: il +10 in #SerieA aiuta a dare il 100%. Servono 3 gol: basilare sbloccarla subito o sarà dura. Missi x.com

Durante L'ascia raddoppia, il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato della sconfitta contro il Bodo Glimt e del momento dell'Inter - facebook.com facebook