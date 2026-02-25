Bianco per l’inverno 2026 | 5 capi che non ti puoi perdere per indossarlo bene

In un gelido inverno acceso da vividi lampi di colore, ha certo stupito assistere alla proclamazione di un neutro come Pantone dell’anno: elevandosi con la sua aura eterea e leggera sopra ai tanti rossi, verdi e blu, il Cloud Dancer — così si chiama la tonalità cardine di questo 2026 — ha rappresentato per tutti il più grande dei colpi di scena. Un bianco, né troppo cado né troppo freddo, che nel caos quotidiano si propone come l’istantanea dose di calma e benessere di cui, più o meno consapevoli, necessitiamo. E la cosa migliore di tutto questo, parola dell’h aute couture, è che funziona: superata la prima e del tutto normale diffidenza, è comprovato che indossare anche un solo capo candido infonda estremi pace ed equilibrio. Non senza una massiccia quantità di glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it

