Bianco per l’inverno 2026 | 5 capi che non ti puoi perdere per indossarlo bene
In un gelido inverno acceso da vividi lampi di colore, ha certo stupito assistere alla proclamazione di un neutro come Pantone dell’anno: elevandosi con la sua aura eterea e leggera sopra ai tanti rossi, verdi e blu, il Cloud Dancer — così si chiama la tonalità cardine di questo 2026 — ha rappresentato per tutti il più grande dei colpi di scena. Un bianco, né troppo cado né troppo freddo, che nel caos quotidiano si propone come l’istantanea dose di calma e benessere di cui, più o meno consapevoli, necessitiamo. E la cosa migliore di tutto questo, parola dell’h aute couture, è che funziona: superata la prima e del tutto normale diffidenza, è comprovato che indossare anche un solo capo candido infonda estremi pace ed equilibrio. Non senza una massiccia quantità di glamour. 🔗 Leggi su Dilei.it
Leggi anche:
Iguane giù dagli alberi, poi finiscono nei tacos: il video su TikTok che ha disgustato tutto il web (e che non ti puoi perdere)
Giochi playstation plus che non puoi perdere quest’anno
HOBBIT [Audiobook for English Learners CEFR B1]
Temi più discussi: Il cappotto bianco di Pamela Anderson alla New York Fashion Week; I bermuda sono i pantaloni (comodi) dell’Inverno 2026 e si indossano così per essere cool; Il total look di pelle quest’inverno punta su una nuova silhouette; Monte Bianco, due studi italiani divergono sui danni da chiusura: 12 milioni oppure 11 miliardi di euro - Nos Alpes.
Il bianco dell’inverno: l’eleganza della semplicitàc’è un momento, tra novembre e dicembre, in cui la luce si fa più dolce e il bianco torna a essere protagonista. Non è il bianco freddo dell’estate, ma quello morbido e avvolgente che illumina le ... tgcom24.mediaset.it
Gli animali che cambiano colore in inverno: quali specie si vestono di bianco per affrontare il freddoAlcuni animali cambiano colore diventando di un bianco mimetico in inverno per camuffarsi nella neve. Tra i più famosi ci sono la volpe artica, l’ermellino e altri. Alcuni animali che vivono al Polo ... fanpage.it
In inverno il Parco Nazionale della Sila si veste di bianco: boschi innevati, silenzi pieni e panorami che sembrano disegnati. È il momento perfetto per vivere la montagna: ciaspolate, sci, snowboard, slitte, trekking tra sentieri, visite al Centro Visitatori “Monaco” - facebook.com facebook