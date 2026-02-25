Bertinoro a teatro va in scena la tradizione romagnola con lo show di Maurizio Casali e la consegna del premio Dante Arfelli

Il nuovo appuntamento con la rassegna culturale “I Pomeriggi del Bicchiere”, in programma domenica 1 marzo alle ore 15.30 al teatro Novelli di Bertinoro, sarà dedicato alla cerimonia di premiazione del Premio letterario “Dante Arfelli”, promosso dal Comune con la casa editrice Readerforblind per rendere omaggio all’autore de “I Superflui”. Giunto alla quarta edizione, il premio è articolato in due sezioni: ‘romanzi editi’ e ‘romanzi inediti’. Ospite dell’evento sarà Giulia Ciarapica, book influencer, scrittrice e collaboratrice di varie testate. Al termine della cerimonia a prendere il palco sarà la messa in scena dello spettacolo “Mo i tira a te!”, di e con Maurizio Casali, attore storico di Accademia Perduta Romagna Teatri. L'autore proporrà una versione teatrale dell'omonimo romanzo pubblicato nel 2022 per i tipi di Minerva, con sottotitolo “Storie di guerra e di famiglia”. Al centro dello spettacolo ci sarà la memoria: quella delle famiglie che, nel dopoguerra, si sono sentite tutte un po' miracolosamente sopravvissute. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

