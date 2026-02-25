Benfica respinto il ricorso per Prestianni | l’UEFA conferma la squalifica e l’argentino salterà la sfida contro il Real Madrid
Squalifica Prestianni dopo il caso di razzismo verso Vinicius: la decisione ufficiale dell’UEFA in vista di Real Madrid Benfica
Squalifica di Prestianni per razzismo verso Vinicius: la decisione UEFA prima di Real Madrid-Benfica
Temi più discussi: Benfica, Prestianni sospeso dalla Uefa: salta il Real Madrid; Trasferte vietate a Napoli, Roma e Fiorentina: respinto il ricorso, i dettagli; Valverde assolto ' UEFA | Benfica perde il ricorso il Real Madrid esulta; Valverde assolto dalla UEFA: respinto il reclamo del Benfica, il Real Madrid gongola! I dettagli.
Benfica, respinto il ricorso per Prestianni: confermata l’assenza contro il RealConfermata l'assenza del calciatore argentino del Benfica per il ritorno degli spareggi contro il Real Madrid: l'UEFA ha respinto il ricorso. gianlucadimarzio.com
La UEFA respinge il ricorso del Benfica: Prestianni out col Real Madrid dopo il caso ViniciusLa Commissione Disciplinare UEFA ha respinto il ricorso del Benfica: Prestianni resta sospeso per la gara di Champions contro il Real Madrid dopo i presunti insulti razzisti a Vinicius. msn.com
