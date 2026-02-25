benessere dei migranti cpia lancia progetto pilota

Tempo di lettura: 2 minuti Un ponte inclusivo tra sanità e istruzione che, ponendo i pilastri sulla ricerca scientifica tende a tradursi in interventi umanitari e sociali di alto impatto, capaci di rendere le comunità più sane, accoglienti e resilienti. É l’obiettivo del progetto sperimentale dedicato alla promozione del benessere psicologico della comunità educativa, con un focus specifico sulla popolazione migrante, (che costituisce la fetta più consistente della popolazione studentesca del CPIA) presentato oggi, mercoledì 25 febbraio, presso la sede del CPIA “Paulo Freire” ospitata dall’IPSEOA “R. Virtuoso”. L’iniziativa, che introduce uno studio pilota d’avanguardia approvato dal Comitato Etico Territoriale Campania 2, nasce da un protocollo siglato dal CPIA Salerno e dall’ASL Salerno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

