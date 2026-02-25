Beccati a fare sesso nel parcheggio del centro commerciale | fermati

La polizia locale di Afragola, diretta dal colonnello Antonio Piricelli, ha posto in stato di fermo una coppia di uomini che, dopo essersi appartati nel parcheggio di un noto centro commerciale, stavano compiendo atti osceni in luogo pubblico ed atti contrari alla pubblica decenza. I due, colti in flagranza di reato, sono stati fermati e denunciati. La zona, un tempo ritrovo per gli amanti dello sport, negli ultimi tempi è diventata una vera e propria “piazza” per incontri sessuali, soprattutto nella parte adiacente al cimitero cittadino. I cittadini avevano a più riprese segnalato questo anomalo “via vai” di persone. Poi, l'intervento della polizia locale con il colonnello Piricelli che promette nuovi controlli: NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

