Basket B Interregionale | successo a Matelica Doppietta Bramante | stavolta lo scalpo è di una big del girone

Il Bramante ha conquistato la vittoria a Recanati, spinto da una prestazione convincente e dalla determinazione dei suoi giocatori. La squadra ha saputo adattarsi alle sfide del campo avversario, portando a casa un risultato importante contro una delle big del girone. La doppietta di Bramante nel campionato interregionale dimostra la crescita e la tenacia del team. La prossima partita si avvicina, e i tifosi aspettano nuovi successi.

Seconda vittoria consecutiva per il Bramante (B interregionale). Dopo aver battuto Matelica al PalaMegabox, domenica scorsa i biancoblu (foto Ferri) sono andati ad espugnare il campo di Recanati. "Due punti importanti per la nostra classifica – commenta coach Massimiliano Nicolini –, ottenuti su un campo difficile contro una big del nostro girone". Una partita al cardiopalmo: "Quaranta minuti in equilibrio – continua il tecnico dei pesaresi –, nel finale abbiamo conquistato un minimo margine che abbiamo difeso con massima determinazione fino alla conclusione". Il Bramante sta risalendo la china, complice anche una squadra finalmente al completo.