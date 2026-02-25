Barrasso | Il gol emozione unica contento per la vittoria

Barrasso ha segnato un gol che ha portato alla vittoria, dopo un primo tempo difficile. La Fermignanese ha messo in crisi la Fermana, impedendo ai canarini di creare occasioni. La rete di Barrasso ha dato una svolta alla partita, portando entusiasmo tra i tifosi. La squadra ha reagito bene alla pressione e ha conquistato i tre punti. La partita si è conclusa con un risultato che cambia la classifica.

Non un gol banale per diversi motivi, tecnici e non solo. Un gol soprattutto che ha saputo di liberazione al termine di un match difficile già in avvio ma reso assai complicato per la Fermana dalla prestazione del primo tempo della Fermignanese, capace di inaridire le fonti di gioco canarine. E dopo il ko della domenica precedente qualche certezza era normale che mancasse. Poi la ripresa con l'uomo in più e l'assalto soprattutto nei dieci minuti finali in cui bisognava assolutamente segnare il gol vittoria, perché poco prima il Montecchio aveva "virtualmente" centrato il sorpasso con un gol da tre punti di Torelli.