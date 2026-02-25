Barocco e Romanticismo in rosa Regine e amanti le donne illustri

Il concerto di oggi è stato organizzato per celebrare le figure femminili più influenti tra il Barocco e il Romanticismo. La causa è l’interesse crescente per il ruolo delle donne nella musica e nella storia. A Palazzo Naselli Crispi si esibiranno brani dedicati a regine e amanti, con interpretazioni che mettono in risalto il loro impatto culturale. La serata si concentra su musica e storie di donne illustri, offrendo un’occasione per conoscere meglio queste figure.

Le grandi figure femminili della storia e del mito a Palazzo Naselli Crispi. Prosegue la stagione concertistica 'I Mercoledì del Conservatorio' con un nuovo appuntamento in programma oggi, alle 17.30, nella suggestiva cornice di Palazzo Naselli Crispi, sede del Consorzio di Bonifica della Pianura di Ferrara. Il concerto previsto per oggi è intitolato De Mulieribus Claris: rappresentazioni di donne illustri in musica dal Barocco al Tardo Romanticismo, un percorso musicale dedicato alle grandi figure femminili della storia e del mito, raccontate attraverso alcune delle pagine più intense del repertorio europeo tra Sei e Ottocento.