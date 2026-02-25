Bari studente minorenne minaccia di morte l' insegnante e compie violenze sui compagni | interviene il Questore

È stato emesso un avviso orale nei confronti di uno studente minorenne di Bari, a seguito di ripetuti comportamenti ritenuti socialmente pericolosi all’interno di un istituto scolastico. Il provvedimento è stato adottato dal Questore, come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, dopo un’attenta istruttoria della Divisione Anticrimine. La misura si inserisce in un più ampio impegno delle forze dell’ordine per la prevenzione nelle scuole. Il provvedimento del Questore Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il Questore di Bari, Annino Gargano, ha firmato un avviso orale rivolto a uno studente minorenne. Il provvedimento, previsto dal Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, invita formalmente il giovane a cambiare condotta di vita. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori episodi di violazione delle regole e di comportamenti illeciti che possano mettere a rischio la sicurezza e la convivenza civile all’interno della scuola. 🔗 Leggi su Virgilio.it

