Bari esplode di danza | 2.000 ballerini per South Control 2026

South Control 2026: la danza urbana invade Bari Bari si prepara a diventare il cuore pulsante della street dance italiana. Dal 26 febbraio al 1 marzo 2026, la città ospiterà la quinta edizione di South Control, uno degli eventi più importanti del settore a livello nazionale. Oltre 2.000 partecipanti, provenienti da tutta Italia e dall'estero, si sfideranno in competizioni coreografiche e battle freestyle. La kermesse, che si terrà tra il centro sportivo Angiulli e il Palaflorio, promette spettacolo e inclusione, con una line-up tutta al femminile di artisti internazionali. L'evento, che si apre domani, è un appuntamento imperdibile per gli appassionati di danza urbana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

