Barella | Inter non è arrivata tra le prime 8 per un rigore non dato E col Bodø abbiamo pagato un errore individuale

Calciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione alla concorrenza dei rivali. Le ultimissime novità Osimhen Juve, il bomber nigeriano strizza l'occhio alla Vecchia Signora. Il punto sul futuro dell'ex Napoli e cosa filtra in casa bianconera Kolo Muani Juve, non è ancora finita: in estate il francese potrebbe tornare a Torino. Le novità e perché questo matrimonio conviene a tutti Vlahovic Juve: il serbo ha messo in standby ogni richiesta e i bianconeri si sono resi conto di questo. Cosa sta succedendo Juventus Next Gen, stangata per Leonardo Cerri: squalifica di tre giornate dopo il rosso contro il Campobasso. Il comunicato della Serie C Juventus Next Gen, doppia tegola per Brambilla in vista del Pontedera: dovrà rinunciare a questi due big per squalifica! Juventus Next Gen, Brambilla dopo il ko di Campobasso: «Fino all'espulsione avevamo la partita in pugno.

Barella a Sky: «Abbiamo dato tutto per la rimonta, nel girone siamo usciti per un punto e per un rigore al 90esimo. Orgoglioso di questo gruppo, ora…»Barella ha commentato a Sky la sconfitta contro il Bodo Glimt, che ha determinato l’eliminazione dell’Inter dalla Champions League, spiegando che la squadra ha dato tutto per la rimonta.

