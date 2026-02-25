Barella commento terribile dopo Inter-Bodo Glimt | Ha finito col calcio

Barella è nell’occhio del ciclone per la brutta prestazione, va detto l’ennesima stagionale, di ieri sera contro il Bodo Glimt. La mezz’ala sarda ha giocato con la fascia da capitano al braccio vista l’assenza causa infortunio di Lautaro Martinez, ma alla fine è risultato uno dei peggiori di un’Inter a dir poco deludente rispetto alle attese e meritatamente fuori dalla Champions League. Sui social, in particolare su X, Barella è criticato, attaccato finanche offeso in primis dai tifosi interisti, stufi di non vederlo più all’altezza delle stagioni passate. C’è chi chiede a Chivu di panchinarlo con il rientro di Calhanoglu, chi lo considera finito e chi addirittura si auspica una sua cessione nella prossima estate. Ecco alcuni tweet raccolti da Calciomercato.it: Barella rappresenta, come detto più volte, la più grande allucinazione collettiva nerazzurra della nostra storia. Giocatore mediocre, ha avuto dei picchi per due anni, ora è tornato a Essere ciò che è sempre stato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Pagelle Inter-Bodo Glimt: Akanji in difficoltà, Barella e Thuram deludonoKanjii ha avuto difficoltà durante la partita, a causa di un avversario particolarmente aggressivo, mentre Barella e Thuram non sono riusciti a incidere come previsto.

L’Inter col Bodo Glimt ha scoperto cosa voleva dire davvero McTominay (e quanto avesse ragione)L’Inter ha perso contro il Bodo Glimt a causa di una prestazione solida e compatta degli avversari, che hanno sfruttato le occasioni con attenzione.