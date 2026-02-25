bambina di rieti schiacciata dal padre nel sonno muore al policlinico gemelli di roma

Una bambina di appena dieci mesi, originaria della provincia di Rieti, è morta al Policlinico Gemelli di Roma, dove era stata trasportata d’urgenza in condizioni disperate. La piccola era arrivata nella Capitale già in arresto cardiaco protratto e con un quadro clinico gravissimo, caratterizzato da un danno cerebrale giudicato irreversibile dai medici. Nonostante i tentativi del personale sanitario di rianimarla e stabilizzarla, per la neonata non c’è stato nulla da fare. Secondo quanto si apprende dalle prime informazioni, la tragedia potrebbe essere avvenuta tra le mura domestiche. L’ipotesi al vaglio degli inquirenti è che la bambina possa essere stata involontariamente schiacciata dal padre durante il sonno, mentre dormivano nello stesso letto. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Leggi anche:

Schiacciata dal padre durante il sonno, muore una bimba di 10 mesi. Era stata ricoverata al Gemelli

Bimba di 10 mesi schiacciata nel sonno dal corpo del papà: muore dopo ore di agonia all’ospedale Gemelli di Roma

Temi più discussi: Bivacco in un condominio smantellato dai carabinieri; Il calcio reatino piange la morte di Matteo Marcaccio. Il dolore del Ginestra per la scomparsa dell'ex tecnico; Rieti, il designer reatino Stefano Scarani ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Bambina di 10 mesi schiacciata dal padre nel sonno: morta al policlinico Gemelli di RomaIl decesso al Policlinico Gemelli dove la piccola paziente era arrivata in condizioni critiche la mattina di domenica con un'eliambulanza del 118 da Rieti ... roma.corriere.it

Soffocata nel sonno dal padre, morta bimba di 10 mesiLa piccola è arrivata in arresto cardiaco al de Lellis di Rieti ed è stata trasferita in elicottero al Gemelli di Roma ... rainews.it

L’uomo, appena si è accorto dell’accaduto, è corso con la piccola al pronto soccorso dell’ospedale De Lellis, ma è morta poco dopo il trasferimento al policlinico Gemelli - facebook.com facebook

Miopia: può dipendere dalla scarsa illuminazione Ne parliamo nello spazio notizia di oggi insieme al professor Stanislao Rizzo, direttore del Dipartimento di Oculistica del Policlinico Gemelli di Roma. Tra poco a #Elisir. x.com