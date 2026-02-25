Balli e zero norme antincendio | chiuso noto locale del centro

Blitz interforze nella notte. All'ingresso si pagava un ticket da 10 euro senza autorizzazioni e misure di sicurezza Luci soffuse, DJ in consolle e clienti che ballano sui tavoli. Quello che all'apparenza sembrava un normale locale del centro si era trasformato, nei fatti, in una discoteca. La polizia ha notificato al titolare del locale di via Benedetto XIV un provvedimento di chiusura di 15 giorni firmato dal questore. Il meccanismo era collaudato: chi arrivava dopo l'orario di cena non ordinava alla carta, ma pagava 10 euro all’ingresso in cambio di un ticket per la consumazione. Una pratica che configura una vera e propria attività di pubblico spettacolo, per la quale il locale era totalmente privo delle autorizzazioni previste dall'Art. 68 del T.U.L.P.S. All'interno, gli agenti hanno trovato tra le 30 e le 40 persone intente a ballare non solo in pista, ma persino sopra i tavoli, davanti a un palco rialzato allestito per l'occasione con consolle e DJ set. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Leggi anche:

Dopo Crans Montana, controlli anche a Firenze. Chiuso noto locale del centro: non rispettava le norme antincendio (e non solo)

Chiuso un noto locale del centro di Firenze: non rispettava la normativa antincendio (e non solo quella)

Argomenti discussi: SILB-FIPE, no al ballo in locali non autorizzati; Fenomeno soft clubbing, Silb-Fipe: Rischia di alimentare una pericolosa zona grigia normativa; Balli e musica senza autorizzazione. Controlli della polizia al Milk. Attività abusiva, titolare denunciato; Movida, chiuso locale da ballo abusivo e senza uscite di sicurezza certificate: denunciato anche il Dj.

CARNEVALE DI ACI TREZZA 2026 Musica, maschere, balli e tanta allegria in piazza Verga! Il Carnevale torna ad Aci Trezza con tre giornate di festa pensate per grandi e piccini: spettacoli, concorsi in maschera e balli fino a sera. Vieni a vivere la ma - facebook.com facebook