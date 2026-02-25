Bad Bunny omaggia Pelé con una giacca iconica durante il concerto | il significato dietro il gesto

Un momento memorabile si è intrecciato con la storia dello sport e della musica durante un concerto a San Paolo. Il pubblico ha assistito a un tributo visivo e sonoro, con una scelta di guardaroba che richiama una pagina epica del calcio: la giacca storica indossata da Pelé durante la Coppa del Mondo del 1966. Nell’Allianz Parque, il concerto sold out ha visto l’uso di un capo iconico che ha accompagnato una performance caratterizzata da una rinnovata attenzione all’eredità di Pelé. L’evento ha associato l’immaginario musicale a una figura leggendaria del calcio, creando un momento di grande impatto emotivo per i presenti. Durante l’esibizione, la versione della hit Monaco è stata concepita con una modifica del testo. Il verso originale, che menzionava Messi e Maradona, è stato adattato per includere Pelé, generando una reazione immediata tra i fan presenti. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

