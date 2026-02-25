Azioni rischiose vendute come sicure | banca condannata a restituire 70 mila euro a due risparmiatori

La vicenda riguarda l’acquisto, tra il 2012 e il 2014 tramite Banca Nuova, di azioni di una banca popolare veneta successivamente posta in liquidazione nel 2017. I titoli, divenuti completamente illiquidi e privi di valore, hanno di fatto azzerato l’investimento complessivo sostenuto dai due clienti. Il caso trae origine dal 2013, quando uno dei risparmiatori – cliente storico dell’istituto – si era rivolto alla banca per ottenere un finanziamento finalizzato all’acquisto di un immobile destinato a una delle figlie. Secondo quanto ricostruito in giudizio, i funzionari della banca avrebbero suggerito un finanziamento subordinando l’erogazione del credito all’acquisto di azioni della banca veneta da parte del richiedente e dei familiari più stretti. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Leggi anche:

Banca condannata a restituire oltre 83mila euro a un ex correntista per interessi e oneri non dovuti

«Tassi usurari»: banca condannata anche in appello, dovrà restituire oltre 11mila euro a un cliente salentino