Azionariato popolare | apericena e musica per la Gkn all' Alberone

'Un azione contro il Riarmo, anche a Pisa'. Queste le parole d'ordine che venerdì 27, dalle 18 poi, animeranno una serata al circolo Arci Alberone a sostegno dei lavoratori della ex-Gkn. La ex fabbrica di componentistica per l'automotive di Campi Bisenzio, finita dal 2021 al centro di una delle più lunghe e combattute vertenze sindacali italiane, è il fulcro di un progetto di ristrutturazione industriale attraverso una cooperativa, una raccolta fondi attraverso l'azionariato sociale ed un progetto di mobilità sostenibile, che guarda alla produzione e riciclo di pannelli fotovoltaici destinati a comunità energetiche e produzione di cargobike. "Dalla lotta e dalla convergenza con giuristi solidali è nata anche una legge regionale per la costituzione di consorzi industriali pubblici, che possano rilevare stabilimenti come e permetterne la reindustrializzazione - spiegano gli organizzatori, fra cui compaiono il collettivo Exploit, Una Città in Comune, Legambiente Pisa, Chicco di Senape e circoli come il vicarese Ortaccio e lo stesso Alberone - tuttavia, il consorzio ancora non si decide a operare ed il piano viene sistematicamente sabotato dall’immobilismo istituzionale e da pressioni politiche che hanno già provocato un definanziamento importante del budget iniziale. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

