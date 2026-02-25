Avanzano edilizia e immobiliare Ma chiudono i negozi in città

L’aumento delle attività edilizie e immobiliari ha dato impulso alle partite Iva a Civitanova, mentre molti negozi chiudono. Le imprese nel settore costruzioni e nel settore finanziario si espandono, sostenendo l’economia locale. Tuttavia, i commercianti lamentano una diminuzione significativa delle vendite, portando alla chiusura di diversi punti vendita. La crescita di alcuni settori non basta a compensare i cali nel commercio tradizionale. La situazione rimane in continuo movimento.

Le partite Iva a Civitanova sorrette dalla spinta dei settori dell' edilizia e dell' immobiliare, oltreché dall'avanzare delle attività di servizi e delle attività finanziarie e assicurative, che tutte insieme compensano le perdite accusate dal mondo del commercio. Secondo i dati che fotografano la situazione in città al 31 gennaio scorso, il numero complessivo delle attività operative è di 4.470, superiore rispetto a quello registrato all'inizio del 2025, quando la quota era intorno alle 4.400 partite Iva. Ma in questo anno i dati della Camera di Commercio evidenziano un cambio di fisionomia dell'economia cittadina con consistenti perdite tra le attiva commerciali, con il numero di negozi al dettaglio e all'ingrosso sceso a 1.