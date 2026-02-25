Autovelox tra multe e ricorsi | Tarati come prevede la legge Ma alcuni verranno disattivati

L’assessore Giovanni Zinni spiega che molte multe provenienti dagli autovelox fissi, installati alla Baraccola e lungo via Flaminia, sono dovute a strumenti calibrati correttamente secondo le norme. Tuttavia, alcuni dispositivi saranno disattivati perché non rispettano esattamente le regolamentazioni. I cittadini hanno già ricevuto diverse sanzioni e si prospettano nuovi ricorsi. La questione riguarda la precisione delle apparecchiature e la loro corretta messa in funzione.

di Marina Verdenelli Assessore Giovanni Zinni, i cittadini stanno ricevendo diverse multe per gli autovelox fissi, quelli posizionati alla Baraccola, lungo l’asse nord-sud e lungo la via Flaminia. Multe che arrivano anche con pochi chilometri di velocità superati. È cambiato qualcosa nella rilevazione e per queste postazioni? "Assolutamente no. Le postazioni sono le stesse e ho sempre chiesto alla polizia locale che fossero tarate secondo la legge vigente. Per la precisione, in un prossimo futuro, verranno disattivate quelle sulla Flaminia e quelle sull’asse per i lavori dell’ultimo miglio dell’Anas e per la realizzazione della fermata dell’autobus da parte del Comune, mentre resteranno quelle in via Primo Maggio". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

