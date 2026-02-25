Autocostruttori di Filetto | Giusti i 70mila euro offerti dal Comune

L’offerta di 70 mila euro del Comune ai autocostruttori di Filetto nasce da una richiesta di risarcimento legata a un disguido di tre anni fa. Il Tar aveva stabilito che questa somma rappresentava il danno subito durante l’incidente che coinvolse alcuni auto-costruttori nel paese. La cifra, proposta inizialmente in un tentativo di conciliazione, viene ora confermata come giusta. La questione resta al centro di un dibattito locale.

Il Tar aveva stabilito tre anni fa che il Comune avrebbe dovuto pagare 70 mila euro come risarcimento del danno legato all’avventura degli auto-costruttori di Filetto: cioè la cifra che lo stesso palazzo Merlato aveva proposto durante il tentativo di conciliazione. Una decisione poi impugnata da Mani Unite, società cooperativa che aveva invece inquadrato l’ammontare in oltre 600 mila euro. Il Consiglio di Stato, con sentenza pubblicata lunedì scorso, ha ora deciso di respingere il ricorso ritenendo che la somma fosse congrua. In particolare i calcoli - si legge nella sentenza - conducono a "68 mila 773,72 euro", somma "quasi del tutto coincidente con l’importo proposto dal Comune nella sua proposta transattiva". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ristrutturazione delle fontane monumentali, 70mila euro dal ministeroIl Comune di Latina avvia i lavori di ristrutturazione delle fontane monumentali, sostenuto da un finanziamento di 70mila euro proveniente dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Dal filetto stagionato in cantina all'aceto balsamico fatto invecchiare per 30 anni: dal 1835 la famiglia brianzola è regina dei prodotti della tradizioneDal 1835, la famiglia brianzola si distingue per la cura dei prodotti tradizionali, come il filetto di maiale stagionato per 120 giorni nella storica cantina risalente al 1850.