Atti osceni davanti a due ragazzine la perizia psichiatrica | Non sa fermarsi

Da padovaoggi.it 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 50enne Vasile Cristea, padre di Lorenzo, il ragazzo 20enne assassinato all'uscita della “Baita al Lago” il 4 maggio del 2025, è processo per atti osceni su minori. Secondo la consulenza la sua capacità di volere, al tempo dei fatti, era grandemente scemata. Raccomandata la libertà vigilata e la prosecuzione delle cure al centro di salute mentale Capirebbe che le sue azioni sono sbagliate ma non potrebbe fare a meno di compierle. E' questo l'esito della perizia psichiatrica disposta dal giudice Iuri De Biasi su Vasile Cristea, il 50enne cittadino romeno che si trova adesso a processo (difeso dall'avvocato Andrea Frank), accusato di atti osceni nei confronti di minore e molestie. Cristea, residente a Trebaseleghe, in provincia di Padova, era il padre di Lorenzo, il giovane assassinato il 4 maggio del 2025 all'uscita dalla Baita al Lago di Castelfranco. Alberto Kirn, lo psichiatra incaricato di effettuare l'esame, ha concluso, oggi 25 febbraio, che Cristea, oltre a poter stare a processo, al tempo dei fatti per i quali si trova a giudizio aveva la capacità di intendere ma quella di volere era grandemente scemata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche:
Atti osceni davanti a minori: denunciato
Atti osceni in strada davanti ai passanti: la polizia interviene e arresta un uomo

Temi più discussi: Bergamo, atti osceni davanti al bimbo alla finestra, il papà allerta i carabinieri che lo filmano: impiegato finisce in carcere; Filmato mentre compie atti osceni davanti a un minore, in cella impiegato di 59 anni; Foto ai bambini e atti osceni: pedofilo arrestato a Bibione; Si presenta con un coltello fuori dalla scuola, poi minaccia una maestra e altre donne: era arrabbiato con la proprietaria di un cane...

Bergamo, atti osceni davanti al bimbo alla finestra, il papà allerta i carabinieri che lo filmano: impiegato finisce in carcereL'uomo, 58 anni, ha un precedente specifico risalente al 2014. Intraprese un percorso psicologico che non conclude. Al processo: «Sono dispiaciuto, non volevo attirare l'attenzione» ... bergamo.corriere.it

Filmato mentre compie atti osceni davanti a un minore, in cella impiegato di 59 anniFacevo il cretino, ha detto al giudice. Un italiano di 59 anni, già gravato da precedenti per violenza sessuale su minore, è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto dopo avere attirato l’atten ... bergamonews.it