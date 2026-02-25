Atti osceni davanti a due ragazzine la perizia psichiatrica | Non sa fermarsi

Il 50enne Vasile Cristea, padre di Lorenzo, il ragazzo 20enne assassinato all'uscita della “Baita al Lago” il 4 maggio del 2025, è processo per atti osceni su minori. Secondo la consulenza la sua capacità di volere, al tempo dei fatti, era grandemente scemata. Raccomandata la libertà vigilata e la prosecuzione delle cure al centro di salute mentale Capirebbe che le sue azioni sono sbagliate ma non potrebbe fare a meno di compierle. E' questo l'esito della perizia psichiatrica disposta dal giudice Iuri De Biasi su Vasile Cristea, il 50enne cittadino romeno che si trova adesso a processo (difeso dall'avvocato Andrea Frank), accusato di atti osceni nei confronti di minore e molestie. Cristea, residente a Trebaseleghe, in provincia di Padova, era il padre di Lorenzo, il giovane assassinato il 4 maggio del 2025 all'uscita dalla Baita al Lago di Castelfranco. Alberto Kirn, lo psichiatra incaricato di effettuare l'esame, ha concluso, oggi 25 febbraio, che Cristea, oltre a poter stare a processo, al tempo dei fatti per i quali si trova a giudizio aveva la capacità di intendere ma quella di volere era grandemente scemata. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Leggi anche:

Atti osceni davanti a minori: denunciato

Atti osceni in strada davanti ai passanti: la polizia interviene e arresta un uomo

Temi più discussi: Bergamo, atti osceni davanti al bimbo alla finestra, il papà allerta i carabinieri che lo filmano: impiegato finisce in carcere; Filmato mentre compie atti osceni davanti a un minore, in cella impiegato di 59 anni; Foto ai bambini e atti osceni: pedofilo arrestato a Bibione; Si presenta con un coltello fuori dalla scuola, poi minaccia una maestra e altre donne: era arrabbiato con la proprietaria di un cane...

Bergamo, atti osceni davanti al bimbo alla finestra, il papà allerta i carabinieri che lo filmano: impiegato finisce in carcereL'uomo, 58 anni, ha un precedente specifico risalente al 2014. Intraprese un percorso psicologico che non conclude. Al processo: «Sono dispiaciuto, non volevo attirare l'attenzione» ... bergamo.corriere.it

Filmato mentre compie atti osceni davanti a un minore, in cella impiegato di 59 anniFacevo il cretino, ha detto al giudice. Un italiano di 59 anni, già gravato da precedenti per violenza sessuale su minore, è stato arrestato dai carabinieri di Osio Sotto dopo avere attirato l’atten ... bergamonews.it

NIGERIANO SI AUTO-TRASTULLA SUL BUS. ASSOLTO PERCHÉ ERA DOMENICA. GLI ATTI OSCENI IN LUOGO PUBBLICO DIPENDONO DAL GIORNO DELLA SETTIMANA Nel 2020 la Corte d’Appello di Trento ha assolto un nigeriano che in primo grado x.com

È stato denunciato per violenza sessuale e atti osceni in luogo pubblico un uomo di sessantacinque anni fermato dalla polizia dopo che i genitori di due bambine hanno notato le particolari "attenzioni" che stava avendo nei confronti delle figlie - facebook.com facebook