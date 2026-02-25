Attesa per discorso di Trump al Paese

Il discorso di Trump sullo Stato dell’Unione si concentra sulla bocciatura dei dazi imposti a oltre novanta paesi, una decisione che ha scatenato forti reazioni. La Corte Suprema, composta da tre giudici conservatori, ha respinto le sue politiche commerciali, alimentando tensioni interne alla sua amministrazione. Trump si prepara a illustrare la sua posizione, mentre l’opinione pubblica aspetta di capire come risponderà alle critiche. La discussione si concentra ora sulle prossime mosse politiche del presidente.

3.05 C'è attesa per il discorso sullo Stato dell'Unione che il presidente Trump farà a breve. Gli analisti si attendono una critica pesante dei tre giudici conservatori della Corte Suprema che hanno bocciato i dazi da lui imposti a più di novanta Paesi. La senatrice repubblicana del Wyoming,Cynthia Lummis, ha detto a Nbc News che consiglierebbe a Trump di "evitare di criticare la Corte Suprema" Secondo i media "affronterà le minacce all'America", passando per "immigrazione,posti,di lavoro, investimenti.". 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Ufo, l’ordine di Donald Trump: “Divulgate i file sugli alieni”. L’attesa degli esperti per un discorso sugli extraterrestriDonald Trump ha ordinato al Pentagono di rendere pubblici i file sugli Ufo e sugli alieni, suscitando grande attenzione.

Summit di Davos ad alta tensione. Ecco il calendario degli interventi dei leader mondiali, in attesa dell’atteso discorso di Trump che già spaventa l’UeAl via il World Economic Forum di Davos, giunto alla sua 56ª edizione, dedicato allo “spirito del dialogo”.

Il discorso di Trump al Forum di Davos tra Groenlandia, Ucraina e Gaza

Temi più discussi: Stato dell’Unione: attesa al Congresso per il discorso di Trump; Borsa: Europa punta ad apertura in cauto rialzo, attesa per discorso di Trump; USA, dazi in vigore al 10% in attesa del discorso di Trump sullo stato dell’Unione; Borse oggi in attesa del discorso di Trump nel pieno del caos sui dazi. Regna l'incertezza per l'impatto dell'AI. Ma l'Asia festeggia.

Borse oggi in attesa del discorso di Trump nel pieno del caos sui dazi. Regna l’incertezza per l’impatto dell’AI. Ma l’Asia festeggiaGli investitori restano all'erta, tra timori per l'impatto dell'AI su molti settori e la confusione sui dazi. Borse europee viste poco mosse. A Piazza Affari occhi ad Avio e Saipem ... firstonline.info

Borsa: Europa punta ad apertura in cauto rialzo, attesa per discorso di Trump(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 24 feb - Moderato rialzo per il future sugli indici europei, con le incertezze legate ai dazi - entrano oggi in ... ilsole24ore.com

WS rimbalza con il software; AMD corre grazie ad accordo con Meta; Warner Bros. analizza offerta migliorata di Paramount; Anthropic: ultimatum del Pentagono; Attesa per il discorso di Donald Trump facebook

Chiusura contrastata per il Vecchio Continente dove i titoli bancari pesano anche a Madrid. Sui mercati sale l'attesa per il discorso del presidente Usa Donald Trump sullo Stato dell'Unione. La giornata dei mercati: ilsole24ore.com/art/borse-asia… #Fi x.com