Attacco all’Iran | resistenze nell’inner circle di Trump

Un briefing alla Casa Bianca ha rivelato che alcuni membri dell’inner circle di Trump sono contrari a un attacco all’Iran. La discussione si è concentrata sulle possibili conseguenze di un intervento militare, con alcuni consiglieri che hanno espresso dubbi sulla strategia. La riunione si è conclusa senza decisioni definitive, lasciando incerte le prossime mosse degli Stati Uniti nella regione. La questione resta aperta tra le varie opinioni dei partecipanti.

Diversi media hanno riferito indiscrezioni sull’ultimo briefing sull’Iran tenuto alla Casa Bianca, riportando la riluttanza di alcuni dei partecipanti ad attaccare. Secondo due fonti che hanno parlato ad Axios, riporta Dave DeCamp su Antiwar, il Capo degli Stati Maggiori congiunti, generale Dan Caine, che pure aveva accolto con fervore l’ordine di aggredire il Venezuela, sarebbe un “guerriero riluttante” riguardo l’Iran, “perché vede il grande rischio di scatenare una guerra prolungata che farebbe vittime statunitensi”. Secondo il Wall Street Journal, Caine “ha avvertito che qualsiasi guerra contro l’Iran esaurirebbe le scorte militari statunitensi, dal momento che gli Stati Uniti hanno utilizzato un gran numero di intercettori per difendere Israele durante la Guerra dei 12 giorni del giugno 2025”. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Bagno di sangue in Iran, Trump valuta l'attaccoIn Iran, le recenti proteste si sono intensificate, portando a una dura repressione che ha causato numerose vittime e numeri record di arresti.

