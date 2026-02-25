Attacco al treno! Abano 17 agosto 1944 presentazione del libro di Claudio Ghiotto alla Feltrinelli di Padova

Venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 18, alla Libreria Feltrinelli di Padova in via San Francesco, Claudio Ghiotto presenta il suo libro “Attacco al treno! Abano, 17 agosto 1944”. Attacco al treno!Abano, 17 agosto 1944I primi attacchi dei cacciabombardieri sulla pianura venetadi Claudio Ghiotto La sera del 17 agosto 1944 un’esplosione devastante scosse la città di Padova: nei pressi di Abano un treno carico di esplosivi era saltato in aria sotto i colpi di velivoli alleati.Un filo d’Arianna intessuto da un temerario pilota britannico lega in realtà molti fatti tragici accaduti in quei giorni, in un crescendo drammatico fino all’epilogo in cui si compiono il destino dell’aviatore e quello di tanti innocenti.Con i drammi familiari, dalla storia emerge il segnale di una svolta nella conduzione e nell’intensità della guerra aerea, da quel momento caratterizzata anche in Veneto dall’incombente presenza dei cacciabombardieri. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

