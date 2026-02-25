ATP Santiago 2026 Francesco Passaro costretto al ritiro all’esordio

Francesco Passaro si ritira al primo turno dell’ATP Santiago 2026 a causa di un problema al polso destro. L’azzurro, entrato grazie a una wild card, si ferma contro il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che ottiene così la prima vittoria sul circuito principale in quasi 16 anni. Il match si interrompe sul punteggio di 3-6 3-3, lasciando spazio alla curiosità sulla condizione fisica di Passaro.

Si ferma all’esordio la corsa di Francesco Passaro nell’ ATP 250 di Santiago del Cile: l’azzurro, in tabellone grazie ad una wild card, è costretto al ritiro per un problema al polso destro contro il qualificato paraguaiano Adolfo Daniel Vallejo, che regala al suo Paese la prima vittoria sul circuito maggiore dopo quasi 16 anni, sul punteggio di 3-6 3-3. Per il sudamericano agli ottavi ci sarà la sfida contro lo statunitense Emilio Nava, giustiziere di Matteo Berrettini all’esordio. Nel primo set Passaro cede il servizio a quindici in apertura, si procura la palla per l’immediato controbreak ai vantaggi del secondo game ma non la sfrutta, poi nel terzo deve annullare tre occasioni per il 3-0 all’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

