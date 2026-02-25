Atlético Madrid uragano Sorløth | tripletta e ottavi di finale

I Colchoneros di Simeone superano il Club Brugge al Metropolitano con un netto successo complessivo di 7-4. Nella serata di ieri, il rettangolo verde del Metropolitano ha sancito la definitiva maturazione europea dell’Atlético Madrid, capace di archiviare la pratica Club Brugge con un perentorio successo che proietta i Colchoneros alla fase successiva della competizione. Dopo il pirotecnico 3-3 maturato in terra belga, la compagine guidata da Diego Simeone ha imposto la propria legge tattica chiudendo il discorso qualificazione con un punteggio complessivo di 7-4. Simeone, questa volta, ha optato per un 4-4-2, confermando Sorløth e Alvarez in attacco, rinunciando al tridente dell’andata, composto da Lookman, Alvarez e Giuliano Simeone. Il primo tempo si chiude con equilibrio, con le reti di Sorløth al 23’ e Ordonez al 36’. L’Atletico Madrid ha costruito la sua vittoria con pazienza nel secondo tempo, alzando progressivamente il ritmo di gioco e riuscendo a concedere pochissimo all’avversario. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

