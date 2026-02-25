Atletico Madrid e Leverkusen agli ottavi

Da justcalcio.com 25 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletico Madrid ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo aver battuto il Club Brugge 4-1, in una partita ricca di tensione. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione intensa e determinata, che ha permesso ai madrileni di superare il risultato complessivo di 7-4. La squadra spagnola ha mostrato carattere e concentrazione, mentre il Brugge ha tentato di reagire fino all’ultimo minuto. La prossima fase si avvicina con entusiasmo.

2026-02-25 00:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Atletico Madrid ha raggiunto gli ottavi di finale della Champions League dopo una drammatica vittoria per 4-1 sul Club Brugge, ben lontana dalla serata confortevole suggerita dal punteggio complessivo di 7=4. La scorsa settimana le due squadre avevano pareggiato 3-3 in Belgio e, fedele alla sua forma, il Brugge si è rifiutato di arrendersi. Alexander Sorloth porta in vantaggio l’Atletico solo per Joel Ordóñez che pareggia 13 minuti più tardi. La situazione si è ribaltata nelle prime fasi del secondo tempo quando il centrocampista dell’Atleti Johnny Cardoso ha abbattuto la palla di petto e l’ha sparata bassa oltre il tuffo disperato dell’ex Liverpool Simon Mignolet. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Bayer Leverkusen – Olympiacos 0-0 (2-0 complessivo): pareggio senza reti sufficiente per la progressione agli ottaviIl Bayer Leverkusen ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League grazie al successo per 2-0 nella gara di andata, nonostante un pareggio 0-0 nel ritorno contro l’Olympiacos.

Diretta gol Champions League LIVE: Bodo Glimt 3-1 contro l’Inter, Atletico Madrid partita pazza col Club Brugge, Schick trascina il Bayer LeverkusenIl Bodo Glimt ha vinto 3-1 contro l’Inter, causando una sorpresa nei playoff di Champions League.

Benfica VS Madrid again in the UCL playoffs round draw

Video Benfica VS Madrid again in the UCL playoffs round draw

Temi più discussi: Sorloth regala gli ottavi all’Atletico Madrid. Qualificate anche Bayer Leverkusen e Newcastle; Champions League: Bodø/Glimt, Atleti, Leverkusen e Newcastle agli ottavi; Atletico Madrid, non basta Lookman: 3-3 a Bruges. Ottavi di Champions in tasca per il Newcastle, Schick trascina il Leverkusen; Champions League: Atletico, Newcastle e Leverkusen agli ottavi.

Pagina 2 | Champions League, l'Atletico travolge il Bruges: agli ottavi anche Newcastle e LeverkusenNell ritorno degli spareggi, la squadra di Simeone cala il poker, tripletta di Sorloth. Una formalità per inglesi e tedeschi ... corrieredellosport.it

atletico madrid e leverkusenSorloth regala gli ottavi all’Atletico Madrid. In campo ora Bayer e NewcastleL'attaccante norvegese firma tre dei quattro gol con cui gli spagnoli superano il Bruges ... msn.com