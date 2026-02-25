Atletico Madrid e Leverkusen agli ottavi

L’Atletico Madrid ha raggiunto gli ottavi di Champions League dopo aver battuto il Club Brugge 4-1, in una partita ricca di tensione. La vittoria è arrivata grazie a una prestazione intensa e determinata, che ha permesso ai madrileni di superare il risultato complessivo di 7-4. La squadra spagnola ha mostrato carattere e concentrazione, mentre il Brugge ha tentato di reagire fino all’ultimo minuto. La prossima fase si avvicina con entusiasmo.

2026-02-25 00:15:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Atletico Madrid ha raggiunto gli ottavi di finale della Champions League dopo una drammatica vittoria per 4-1 sul Club Brugge, ben lontana dalla serata confortevole suggerita dal punteggio complessivo di 7=4. La scorsa settimana le due squadre avevano pareggiato 3-3 in Belgio e, fedele alla sua forma, il Brugge si è rifiutato di arrendersi. Alexander Sorloth porta in vantaggio l’Atletico solo per Joel Ordóñez che pareggia 13 minuti più tardi. La situazione si è ribaltata nelle prime fasi del secondo tempo quando il centrocampista dell’Atleti Johnny Cardoso ha abbattuto la palla di petto e l’ha sparata bassa oltre il tuffo disperato dell’ex Liverpool Simon Mignolet. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Bayer Leverkusen – Olympiacos 0-0 (2-0 complessivo): pareggio senza reti sufficiente per la progressione agli ottaviIl Bayer Leverkusen ha ottenuto la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League grazie al successo per 2-0 nella gara di andata, nonostante un pareggio 0-0 nel ritorno contro l’Olympiacos.

