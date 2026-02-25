Atalanta - Napoli tifoso getta birra contro giocatori e staff | punizione esemplare del questore

Un tifoso è stato denunciato e punito con il DASPO per fatti avvenuti in occasione della partita Atalanta-Napoli, disputata domenica 22 febbraio a Bergamo. Il provvedimento è stato disposto dopo che l’uomo, identificato grazie alle telecamere di sorveglianza, si è reso responsabile del lancio di materiale pericoloso durante l’incontro. Le indagini e l’identificazione del responsabile Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato durante il primo tempo della partita tra Atalanta e Napoli, quando un tifoso della squadra di casa, posizionato nel settore Tribuna Sud, ha lanciato un bicchiere di plastica contenente birra verso un calciatore della squadra ospite e alcuni membri dello staff. Il gesto, pur non avendo colpito nessuno, ha rappresentato un concreto pericolo per l’incolumità dei presenti, tra cui numerosi bambini accorsi allo stadio per sostenere la propria squadra. 🔗 Leggi su Virgilio.it

