Atalanta-Dortmund | Palladino lancia Scamacca per il sogno rimonta
Nella serata di oggi, il Gewiss Stadium si trasforma nel catino incandescente dove l’ Atalanta cercherà di riscrivere un destino europeo che appare compromesso. Dopo il 2-0 subito al Signal Iduna Park, la compagine guidata da Raffaele Palladino è chiamata a una rimonta di nervi e qualità contro un Borussia Dortmund solido e cinico. Il sodalizio orobico, galvanizzato dal recente successo in campionato contro il Napoli, dovrà neutralizzare il vantaggio tedesco firmato all’andata da Guirassy e Beier, in una sfida che mette in palio l’accesso agli ottavi di finale della Champions League. A poche ore dal summit decisivo sul rettangolo verde, il clima a Bergamo è di vibrante attesa. L’ Atalanta si ritrova nella medesima congiuntura critica di Inter e Juventus, obbligate a ribaltare passivi pesanti per evitare un precoce euroflop. Palladino, nonostante le pesanti assenze di De Ketelaere e Raspadori, fermi ai box per infortunio, sembra intenzionato a ridisegnare l’assetto difensivo e offensivo per scardinare l’undici di Kovac, reduce da un pareggio a reti bianche contro il Lipsia in Bundesliga. 🔗 Leggi su Serieagoal.it
