Atalanta-Borussia Dortmund | Pasalic decisivo Samardzic protagonista! La Dea scrive la storia

Nel contesto del playoff di ritorno della Champions League 202526, Atalanta e Borussia Dortmund hanno offerto una prestazione intensa, con valutazioni che evidenziano l’apporto di singoli interpreti e la gestione tecnica delle rispettive squadre. Le analisi riportano i voti attribuiti ai protagonisti e descrivono i nuclei tattici impiegati dai due schieramenti. atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (77’ Djimsiti 6), Hien 6, Kolasinac 7 (72’ Ahanor 6); Zappacosta 7, De Roon 7, Pasalic 8, Bernasconi 7; Samardzic 7.5, Zalewski 7 (85’ Sulemana sv); Scamacca 7 (72’ Krstovic 7). All. Palladino. borussia dortmund (3-4-2-1): Kobel 5,5; Can 5, Anton 5, Bensebaini 4; Ryerson 5 (70’ Yan Couto 6), Bellingham 5 (70’ Adeyemi 7), Nmecha 5, Svensson 5. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

