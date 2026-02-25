Nella fantastica prestazione della Dea spicca anche Pasalic ma non ci sono singoli che steccano. Nel Borussia si salvano i subentrati, Adeyemi il migliore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Atalanta-Borussia Dortmund, le pagelle: Zappacosta strepitoso (8), Hien cancella Guirassy (8)

PAGELLE E TABELLINO Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: Guirassy show, Scamacca un fantasmaVoti, top e flop della sfida tra i tedeschi e i nerazzurri allenati da Palladino, valevole per i Play off di Champions League Battuta d’arresto per l’...

Leggi anche: Dortmund-Atalanta, le pagelle: Guirassy devastante, 8. Scamacca disperso, 4,5

Temi più discussi: Champions, oggi Atalanta-Borussia Dortmund: orario, probabili formazioni e dove vederla; Al Borussia Dortmund il primo round dei playoff; L'allenamento e le news di formazione verso Atalanta-Borussia Dortmund; Borussia Dortmund-Atalanta 2-0: highlights. Guirassy vola e trafigge la Dea.

Atalanta-Borussia Dortmund 4-1: video, gol e highlightsL'Atalanta si regala un'altra notte stupenda della sua storia europea. Rimontato il Borussia Dortmund con un superbo 4-1: Scamacca dà il via alle danze al 5' e prima dell'intervallo un tiro deviato di ... sport.sky.it

Favola Atalanta, 4-1 al Dortmund! È agli ottavi di Champions LeagueImpresa della Dea che ribalta il ko dell'andara e si qualifica al prossimo turno: decide Samardzic dal dischetto al 98°, di Scamacca, Zappacosta e Pasalic le altre reti ... tuttosport.com

CHAMPIONS | L'Atalanta batte il Borussia Dortmund 4-1 nel ritorno dei play off e si qualifica agli ottavi. #ANSA - facebook.com facebook

Champions, impresa dell’Atalanta: batte 4-1 il Borussia Dortmund e passa agli ottavi x.com