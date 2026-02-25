Aston Martin in crisi | bilancio in profondo rosso scattano 600 licenziamenti

Sanremo, Tommaso Paradiso: "Mio padre ha scelto di stare lontano da me. La tv? Non è il mio, nasco dai concerti" Il gruppo che gestisce il marchio automobilistico britannico, insieme ai risultati annuali 2025, ha annunciato un taglio del 20% del personale La crisi del mondo dei motori non risparmia neanche Aston Martin. La holding che gestisce il marchio britannico, Aston Martin Lagonda, ha annunciato che taglierà il 20% del personale, in concomitanza con la pubblicazione dei risultati annuali 2025. A pesare sui conti della casa automobilisti di lusso sarebbero soprattutto i dazi doganali negli Stati Uniti e in Cina. Il taglio ai posti di lavoro riguarderà circa 600 persone sui circa 3.000 dipendenti del gruppo, che oggi ha registrato una perdita netta in aumento del 52% per lo scorso anno, pari a 493,2 milioni di sterline (566 milioni di euro). 🔗 Leggi su Today.it

