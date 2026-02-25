Aston Martin | con Breitling un orologio in serie limitata

Il legame tra il mondo dell'auto e quello dell'orologeria è sempre stato molto stretto, che si tratti di lusso, prestazioni o dell'aspetto più sportivo e legato alle corse. Così è nata anche la partnership che legherà per i prossimi tre anni Aston Martin e Breitling, azienda svizzera di orologi di lusso fondata nel 1884. Il primo frutto di questo rapporto è la creazione della serie speciale Navitimer B01 Cronograph 43 Aston Martin Aramco Formula One Team, prodotta in 1.959 esemplari per celebrare l'anno in cui la casa britannica ha debuttato nella massima serie delle monoposto. L'accordo prevede ulteriori serie speciali future ispirate alle vetture storiche e alle supersportive. Inoltre, all'interno della boutique di Breitling a Milano sarà presente un simulatore di Formula 1 per permettere al pubblico di scoprire le monoposto, oltre a un'esperienza interattiva di orologeria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

