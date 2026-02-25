Assisi opportunità per i genitori Visita ai tre nuovi asili comunali

Assisi ha aperto i nuovi asili comunali per rispondere alla crescente domanda di servizi educativi. Sabato 28 febbraio, genitori e famiglie potranno visitare gli asili di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto, scoprendo gli ambienti, il personale e le attività proposte. Questa iniziativa mira a facilitare le scelte delle famiglie in cerca di strutture affidabili per i loro figli. Le visite sono un’occasione concreta per conoscere meglio le opzioni disponibili sul territorio.

Un'opportunità, per i genitori interessati per conoscere i tre nuovi asili nido comunali del territorio: sabato 28 febbraio è in programma l' Open day con gli asili di Castelnuovo, Petrignano e Rivotorto che che apriranno le porte a genitori e famiglie per conoscere spazi, personale e proposte educative. La cooperativa sociale Aldia, che gestisce gli stessi, dalle ore 10 alle 12, darà infatti la possibilità di visitare le tre strutture situate a Castelnuovo (via San Girolamo 2), Petrignano (via Decio Costanzi 12) e Rivotorto (via della Pace 1b), aperte il 3 novembre 2025. Educatori, operatori e coordinatori illustreranno servizi, attività formative, ludiche e creative, laboratori didattici e opportunità per bimbi e famiglie.