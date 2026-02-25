Assicurazione truffata | chiesti 2 anni

Un tecnico specializzato nella sostituzione dei cristalli auto rischia due anni di reclusione, accusato di aver truffato un’assicurazione. La causa deriva dalla presunta frode avvenuta durante una riparazione, che avrebbe coinvolto pratiche ingannevoli per ottenere il rimborso. I pm hanno chiesto la condanna, mentre gli altri tre imputati sono stati prosciolti o hanno presentato richiesta di prescrizione. La decisione finale sul caso è attesa nelle prossime settimane.

Una richiesta di condanna, anche per associazione per delinquere, a 2 anni per lo specialista nella sostituzione dei cristalli delle auto, mentre assoluzione e prescrizione chiesta per gli altri tre imputati. Questo l'esito della requisitoria al processo al Tribunale di Monza sui falsi incidenti stradali o atti vandalici di cui venivano reclamati all'assicurazione gli indennizzi grazie carrozzieri compiacenti. Un presunto raggiro da 100mila euro, portato alla luce anche grazie al lavoro di un investigatore privato, quello subito da UnipolSai, ora parte civile per ottenere un risarcimento. I fatti contestati vanno dal 2013 al 2019 e si sono verificati a Besana, dove avevano sede i carrozzieri incriminati.