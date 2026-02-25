Assegno di Inclusione 2026 | eliminato il mese di sospensione semplificato i rinnovi e stanziati 160 milioni di euro aggiuntivi per le famiglie beneficiarie

L'INPS, con il messaggio n. 640 del 23 febbraio, ha chiarito le novità introdotte dalla legge di bilancio sull'Assegno di Inclusione.

