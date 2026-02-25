Assalto portavalori carabinieri e reparti speciali proseguono nelle ricerche a tappeto

Negli ultimi due giorni le perlustrazioni e i rastrellamenti dei militari si sono concentrati nella zona dove il 9 febbraio furono fermati due presunti componenti del gruppo e ritrovata l'auto usata per la fuga LECCE - Da 48 ore circa i carabinieri hanno perlustrato e rastrellato con particolare insistenza l'area intorno al Campo Panareo, dove il territorio di Lecce incontra quelli di Trepuzzi e Novoli. È presumibile che proprio in quel quadrante i componenti del commando che il 9 febbraio scorso ha preso di mira un portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce, nei pressi di Tuturano, si siano nascosti subito dopo l'azione armata. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

