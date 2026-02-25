Assalto al portavalori battuta a tappeto la zona a ridosso del Campo Panareo

Negli ultimi due giorni le perlustrazioni e i rastrellamenti dei carabinieri si sono concentrati nella zona dove il 9 febbraio furono arrestati due presunti componenti del gruppo e ritrovata l’auto usata per la fuga LECCE – Da 48 ore circa i carabinieri hanno perlustrato e rastrellato con particolare insistenza l’area intorno al Campo Panareo, dove il territorio di Lecce incontra quelli di Trepuzzi e Novoli. È presumibile che proprio in quel quadrante i componenti del commando che il 9 febbraio scorso ha preso di mira un portavalori sulla statale 613 Brindisi-Lecce, nei pressi di Tuturano, si siano nascosti subito dopo l’azione armata. In quella stessa zona, del resto, poche ore dopo l’assalto sono stati arrestati due uomini, originari della provincia di Foggia, ed è stata recuperata l’auto di grossa cilindrata – una Jeep Compass - utilizzata per la fuga (una seconda vettura, dello stesso modello, è stata trovata nei pressi del cimitero di San Pietro Vernotico e altre due tra Guagnano e San Pancrazio Salentino). 🔗 Leggi su Lecceprima.it

