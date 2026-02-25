Ascolti TV | Martedì 24 Febbraio 2026

Rai Sport, la direzione di Lollobrigida inizia con delle scuse per un grave fuorionda: “Evitiamo l’equipaggio israeliano” Mediaset: “Falsità gravissime che ledono la reputazione. Questo è monetizzare e lucrare attraverso l’insulto. È un metodo che normalizza l’odio e la violenza verbale” Antonio Ricci torna a scagliarsi contro Affari Tuoi: “Induce al gioco d’azzardo, una delle cose più schifose. Perché la politica non interviene?” Nella serata di ieri, martedì 24 febbraio 2026, su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo interessa.000 spettatori pari al % di share nell’anteprima Sanremo Start e.000 spettatori pari al %. Nel dettaglio, la kermesse raccoglie.000 spettatori pari al % nella prima parte e.000 spettatori pari al % nella seconda parte. Su Canale5 Io Sono Farah conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 The Americas intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Le Iene presentano: Inside incolla davanti al video. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

Ascolti tv martedì 24 febbraio: Sanremo 2026, Io sono Farah, DiMartedìIl Festival di Sanremo 2026 ha attirato il maggior numero di spettatori martedì 24 febbraio, causando un picco di ascolti rispetto alle altre trasmissioni.

Ascolti TV | Martedì 3 Febbraio 2026Ieri sera su Rai1 è andato in onda il documentario

Spill the ICE Tea

Temi più discussi: Stasera in TV: Film da vedere Martedì 24 Febbraio, in prima serata; Stasera in TV, programmi e film di martedì 24 febbraio in prima serata; Ascolti tv ieri lunedì 23 febbraio chi ha vinto tra Rosso Volante, Zelig, Lo stato delle cose e Porro; Sanremo 2026, la classifica parziale dopo la prima serata.

Ascolti tv ieri 24 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto tra la Cerimonia di Chiusura dei Giochi Olimpici e Io sono FarahAscolti tv ieri 22 febbraio 2026: share tv e dati Auditel. Scopri chi ha vinto in questa prima serata in televisione ... mam-e.it

Sanremo 2026, gli ascolti della prima serata del Festival di Carlo ContiMartedì 24 febbraio 2026, va in onda la prima serata del Festival di Sanremo su Rai 1. Sul palco del teatro Ariston Carlo Conti guida nuovamente la kermesse come direttore artistico ... leggo.it

Svelato il mistero del martedì di Sanremo: tra strategie anti-calcio e record di ascolti, ecco perché il Festival 2026 sfida la Champions League. Date e programma completo. https://ebx.sh/w9DllG - facebook.com facebook

. #Sanremo2026 Le pagelle del primo ascolto di circa un mese fa (e i restanti ascolti random) saranno facilmente modificati dalla 1a giornata di prove di lunedì con l'0rchestra (LEGGETELE, MARTEDì). Ah, che sia chiaro: mai visti dei 3 che diventano 6. @LaSt x.com