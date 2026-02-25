Ascolti tv di martedì 24 febbraio 2026 Festival di Sanremo 2026 | la prima serata incolla 9,3 milioni di spettatori

Ascolti TV di venerdì 20 febbraio 2026: Rai1 e Canale5 dominano la serata, con il successo delle Olimpiadi e dei programmi di access prime time Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e polemiche. Tutto sulla tiktoker napoletana Caso Tortora, Augias ammette: “Anch’io ebbi un dubbio”. Gaia Tortora: “Non deve vergognarsi” Successo per il debutto della 76esima edizione con il 57,7% di share. Ecco i dati di ascolto della prima serata La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha registrato un successo strepitoso, con una media di 9.306.000 spettatori e uno share del 57,7%. L’anteprima “Sanremo Start” ha visto l’afflusso di 12.818.000 spettatori (50,9% di share), ma è stato il programma principale a rubare la scena con risultati straordinari. La prima parte della serata, dalle 21:42 alle 23:34, ha incollato davanti alla tv 12.771.000 spettatori, pari al 57,5% di share, mentre la seconda parte dalle 23:38 alle 1:32 ha ottenuto 5. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

