Ascolti tv come è andata la prima serata di Sanremo 2026

Nel dettaglio. Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:37 (12.818.000 – 50.9%), raccoglie 12.771.000 spettatori pari al 57.5% nella prima parte dalle 21:42 alle 23:34 e 5.846.000 spettatori pari al 58.2% nella seconda parte dalle 23:38 alle 1:32. Helena Prestes e Javier: sbarcano sul Red Carpet di Venezia. Cosa accadrà Per fornire le migliori esperienze, noi e i nostri partner utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare eo accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie permetterà a noi e ai nostri partner di elaborare dati personali come il comportamento durante la navigazione o gli ID univoci su questo sito e di mostrare annunci (non) personalizzati. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni. Clicca qui sotto per acconsentire a quanto sopra o per fare scelte dettagliate. Le tue scelte saranno applicate solamente a questo sito. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Ascolti Sanremo 2026, la prima serata: com’è andata ieri sera, 24 febbraioSanremo 2026 ha registrato un calo di ascolti nella prima serata, causato dalla forte concorrenza di altri programmi televisivi.

Leggi anche: ASCOLTI TV 24 FEBBRAIO 2026: X MILIONI (%) PER LA PRIMA SERATA DEL FESTIVAL DI SANREMO

I Pre-ascolti di SANREMO 2026

Temi più discussi: Ascolti tv 20 febbraio: chi ha vinto tra L'Eredità e Io sono Farah, i dati di De Martino contro Gerry Scotti; Ascolti tv ieri (23 febbraio): Scotti vola e saluta De Martino, Giletti super manda un messaggio alla Rai; Ascolti tv, cerimonia chiusura Milano Cortina vince la prima serata; Ascolti tv del 21 febbraio: L’Eredità – Sfida tra giganti contro C’è Posta per te.

Sanremo 2026, ascolti tv prima serata: che delusione, calo brusco, Carlo Conti deluso! Ecco i datiQuanto ha fatto la prima puntata del Festival di Sanremo 2026 in termini di ascolti tv? Scopriamolo subito: ecco i dati auditel. donnapop.it

Sanremo 2026, ascolti prima serata: forte calo per Carlo Conti al 57,7% con 9 milioni e 300 mila spettatoriSanremo 2026 ascolti prima serata. Si tratta di un dato in calo di oltre 7 punti percentuali rispetto allo scorso anno. maridacaterini.it

Ieri è andata in onda l’ultima puntata di Una nuova vita… e abbiamo chiuso con il 22% di ascolti. Grazie a tutti voi che avete seguito queste 4 puntate . Grazie a Fabrizio Costa, a Banijay Studios Italy, Fiction Mediaset e Mediaset Infinity per aver creduto in - facebook.com facebook