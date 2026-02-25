ascolti tv 24 febbraio 2026 sfida tra rai e mediaset

Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Sanremo 2026 debutta al 58%, Io Sono Commento e analisi a cura di Giulio Strocchi, Redazione sezione Ascolti TV Novella2000.it Martedì 24 febbraio 2026 è, senza sorprese, nel segno del Festival di Sanremo 2026: la prima serata su Rai1 conquista circa 9,6 milioni di telespettatori con uno share intorno al 58%, travolgendo l’intera concorrenza generalista e dominando il prime time. Pur segnando un calo rispetto ad alcune edizioni precedenti, la kermesse guidata da Carlo Conti si conferma l’evento televisivo più forte dell’anno, capace di catalizzare l’attenzione del pubblico per oltre cinque ore di diretta. Su Canale5 la serie Io sono Farah prova a resistere al “tsunami” sanremese ma si ferma a circa 1,6 milioni di spettatori con uno share vicino al 9,7%, pagando inevitabilmente la sovrapposizione con il debutto del Festival. 🔗 Leggi su Novella2000.it

