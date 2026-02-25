ascolti i dati su share e spettatori della prima serata di sanremo 2026

Numeri in calo per Carlo Conti, che rispetto all’anno scorso perde 3 milioni di teste e oltre sette punti. La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha totalizzato il 58 per cento di share, con 9 milioni e 600 mila spettatori in termini di total audience. Numeri in calo per Carlo Conti, che l’anno scorso all’esordio aveva raccolto in media 12 milioni e 630 mila teste pari al 65,3 per cento. In termini di share, la serata fa comunque segnare il quinto miglior risultato di sempre dopo quelli delle ultime tre edizioni, quando la media ha superato il 60 per cento – 65,3 nel 2025, 65,1 nel 2024 e 62,5 nel 2023 – e quella condotta da Mike Bongiorno nel 1997, che totalizzò il 58,7 per cento. © TAGFIN S.r.l. – Sede Legale: Via dell’Annunciata, 7 20121 Milano (MI) . 🔗 Leggi su Lettera43.it

