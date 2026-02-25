Ascoli iscrizioni in calo alle scuole superiori | exploit dello Stabili-Trebbiani

Le iscrizioni alle scuole superiori di Ascoli diminuiscono per il prossimo anno scolastico, a causa di un calo generale nelle domande di ammissione. Tuttavia, l’istituto Stabili-Trebbiani registra un aumento di studenti, confermando una forte attrattiva per i percorsi umanistici. La scuola ha visto un incremento significativo rispetto agli anni precedenti, attirando studenti da diverse zone. La tendenza evidenzia un cambiamento nei gusti e nelle preferenze degli studenti locali.

ASCOLI - Calano le iscrizioni alle scuole superiori per l'anno 2026-2027: il capoluogo piceno tuttavia riscopre una decisa vocazione umanistica, con la crescita record che fa registrare lo Stabili-Trebbiani e il sorpasso del Mazzocchi sullo Scientifico Orsini, in un quadro di maggiore sofferenza per i poli tecnologici e agrari. È questo il panorama dell'istruzione superiore ascolana. In base alle rilevazioni e ai flussi finora pervenuti, i dati relativi all'anno scolastico 2026-2027 delineano una mappa inedita della città. I numeri Dai 987 allievi dell’anno precedente si passa a 914 unità. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

Iscrizioni alle scuole superiori 2026 nelle Marche: licei al top, tecnici in ripresa. “Cresce il 4+2”Il calo delle iscrizioni nelle scuole superiori nelle Marche nel 2026 deriva dalla diminuzione di studenti delle ultime classi delle medie, mentre i licei scientifici attirano più di altri, considerati un vantaggio per il futuro.

Istituti superiori di Bergamo in ripresa, tecnici in calo. Piacciono i licei, exploit del LinguisticoGli iscritti agli istituti superiori di Bergamo sono aumentati a causa di una maggiore richiesta di licei, mentre i corsi tecnici registrano un calo.

Temi più discussi: Scuola, crollano le iscrizioni: nelle Marche persi 2.265 studenti; Iscrizioni scolastiche Marche, calo strutturale del 5% alle Superiori e -688 alunni alla Primaria: i dati del triennio 2024-2027; Scuola, crollo iscrizioni nel Piceno: -8,6% alle elementari e -8,9% alle medie nel triennio; Inverno demografico, in calo gli studenti iscritti alle prime classi.

Inverno demografico, in calo gli studenti iscritti alle prime classiCala il numero degli iscritti a scuola. Emerge dai dati dell'Ufficio Scolastico Regionale. La flessione più consistente alla primaria ... centropagina.it

Demografica in frenata: le Marche perdono oltre 2.200 iscritti alle classi prime in un triennioI dati dell'USR Marche fotografano una contrazione costante degli allievi nelle classi prime di ogni livello scolastico. Ad Ascoli Piceno il segno meno è trasversale e spesso sopra la media regionale ... lanuovariviera.it